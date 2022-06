La trasformazione di una casa moderna

I proprietari di questa casa avevano le idee chiare: volevano trasformare questo appartamento recentemente acquisito in un luogo dove l’intera famiglia avrebbe potuto riunirsi e trascorrere del tempo assieme. Per questo motivo era necessario ampliare gli ambienti collegandoli meglio tra loro. Ed è proprio in questo momento che entra in gioco Arquigestiona, lo studio di architettura che si è occupato della ristrutturazione dell’appartamento. Come prima cosa si è intervenuti sulla struttura interna della casa, eccessivamente suddivisa e ricca di corridoi inutili, optando per una suddivisione più semplice e che favorisse la circolazione tra gli ambienti.

Vediamo insieme il risultato!