5 case normali fuori ma incredibili dentro

L'abitazione unifamiliare che ci troviamo davanti rispecchia in pieno il sogno nel cassetto di molti: una casa confortevole, semplice nell'aspetto, ma che in realtà riserva più di una sorpresa. La facciata della casa in realtà è questa. Qui possiamo apprezzare l'ingresso pedonale e l'entrata del garage. Quest'ultimo in realtà è diventato una vera e propria estensione della casa e viene sfruttato anche in un altro modo: la parte superiore del garage infatti è diventata un terrazzo al secondo piano della villetta, una soluzione interessante per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.

Gli interni sono molto particolari. La zona giorno è stata ideata come un unico grande open space in cui non ci sono divisioni: cucina, zona pranzo, soggiorno e zona studio sono insieme al piano terra. È interessante notare come siano state previste ampie vetrate lungo tutto il perimetro della casa per un apporto di luce naturale da fare invidia e che fa davvero la differenza.

