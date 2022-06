Lista della spesa: 5 idee economiche per la cucina

Un’ultima idea per rendere davvero unica la cucina, la propone Creativespace un’azienda leader nelle carte da parati d’autore. Utilizzando questo tipo di prodotto, applicato ad un’intera parete, è come se l’ambiente domestico si aprisse a nuovi orizzonti e nuovi spazi, dando l’illusione, come in questo caso, di abitare sotterranei d’altri tempi.

Costo: 50€/mq