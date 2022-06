Una Casa Meravigliosa per una Famiglia con Bambini

La Germania è una paese capace di offrire molto più di quello che possiamo immaginare. Ciò che conosciamo di questa nazione è in realtà molto limitato, riguarda infatti eventi come l’Oktoberfest, la festa della della birra di Munich, l’Augustiner o il Dirndl. Tuttavia, la Germania è composta da numerose paesini che ospitano innumerevoli case circondate da veri e propri boschi che vale la pena scoprire. Per questo motivo, oggi vi proponiamo un progetto situato proprio in una di queste località bavaresi, il cui progetto di illuminazione è opera degli esperti dello studio Licht-Design Skapetze GmbH & CO. KG. Si tratta di una casa a due livelli, isolata e circondata da un meraviglioso giardino… perfetta per la vita di una famiglia moderna.