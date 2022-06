Le cucine bianche: modelli e stili diversi

Le cucine bianche classiche somigliano molto a questa. Questa disposizione si può trovare in una grande cucina separata dagli altri ambienti della casa. In questa cucina è stato scelto il bianco probabilmente per far apparire lo spazio più grande. La cucina occupa ben tre pareti e ci sono pensili sui due lati che si guardano, mentre sulla parete centrale si è deciso di mettere solo una mensola, per non riempire troppo la stanza, e anche per far entrare meglio la luce dal lucernario. Non ci sono tavoli da pranzo ma solo una piccola zona per fare colazione sul lato sinistro, dove al massimo possono stare due persone. Il grande frigorifero in acciaio si trova nella parte più lunga della parete, per non interrompere il disegno lineare della cucina.