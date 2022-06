Come regalare un tocco rustico al mio bagno?

Ci piacerebbe regalare un tocco rustico al nostro bagno ma al momento non disponiamo né del tempo né delle risorse necessarie per iniziare i lavori di ristrutturazione? Nessun problema, con un pizzico di fantasia potremo dare vita ad un affascinante bagno rustico. Per esempio potremmo utilizzare vecchi arredi di recupero, possibilmente in legno, come vediamo in questa proposta dell'Arch. ANDREA ROSSINI: vecchi scaffali trasformati in pratiche mensole e un'antica porta in legno massello utilizzata come rivestimento per la vasca da bagno. Se l'idea ci piace, perché non copiarla? Non dimentichiamoci, ovviamente, di trattare tutti i materiali con una speciale vernice impermeabile, per proteggerli dai danni dell'umidità.