Gli origami come oggetti di design

Oggi ci interessiamo di origami, l’antica arte giapponese che trova però le sue radici in Cina. Una tecnica che continua ad affascinare intere generazioni anche molti secoli dopo la sua invenzione. Una tendenza che oggigiorno è stata reinventata e applicata ad un altro contesto creativo per dare vita a qualcosa di unico. I designer di tutto il mondo si sono ispirati a questi capolavori in miniatura per creare arredi funzionali dall’aspetto insolito, rivisitanto così gli oggetti di uso comune che trovano spazio in svariati punti delle nostre case. In questo Libro delle Idee vogliamo ispirarvi e farvi vedere come una forma da origami possa diventare magicamente un complemento d’arredo. Gli esperti di homify sono riusciti a plasmare queste figure di carta in forme geometriche altrettanto attraenti. Vediamo come.