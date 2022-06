La trasformazione di una casa tristissima

Oggi vi presentiamo il totale rinnovamento di una casa nelle campagne polacche. Questa residenza, prima dei lavori, sembrava non avere speranze, era fatiscente e in pieno degrado. I vari volumi che la componevano sembravano accostati in modo totalmente casuale e le finiture erano in condizioni pessime. Lo studio NOWAK I NOWAK è riuscito ad effettuare una trasformazione totale!