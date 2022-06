L'appartamento minimal con una marcia in più

Iniziamo il nostro tour in questo appartamento da uno dei punti di forza di questo interior: la zona della cucina. Ci troviamo in un grande open space in cui questa cucina rappresenta un elemento fondamentale. Si sviluppa con una parte a parete e una penisola con il piano cottura. L’avete già notata? La cappa della cucina in vetro lascia davvero senza fiato per classe e design.