Una piccola casa al piano terra dal look sorprendente

Ed eccoci in camera da letto. Il letto è piuttosto ampio e ha una testiera molto particolare: delle scaffalature in legno, ripartite in tre moduli, che formano una sorta di prosecuzione della struttura del soffitto. Molto bella l'idea di ricavare una libreria alle spalle del letto, quale momento migliore per leggere, se non prima di addormentarsi?