5 modi per rovinarsi la vita durante un trasloco

Non riuscire a caricare in macchina le parti componenti del letto o a far entrare nell'ascensore del nuovo palazzo le ante di un grande armadio, simile a questo proposto da ALL NATURA: sono solo due delle tipiche situazioni in ci si può trovare durante il trasloco. Anche sottostimare le misure degli arredi è infatti un tipico modo per rendere più complicato il trasloco.

Il consiglio pratico:

1 mese prima della data fissata per il trasloco rileviamo le misure dei mobili presenti in casa e cerchiamo di capire come smontare gli elementi componibili. In questo modo avremo tutto il tempo necessario per recuperare i mezzi di trasporto più adatti o per escogitare soluzioni alternative per il trasporto sulle scale o in ascensore.