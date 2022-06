Un cambio look totale!

L’immagine appena proposta ci indica il prima e il dopo dell’intervento che ha interessato l’appartamento, nello specifico la zona giorno, e in particolare l’area che concerne il vano scala. Sembra addirittura si tratti di un’altra casa, non credete? Le balaustre in legno sono sparite, e al loro posto è stata eretta una parete a riempimento del vuoto che prima si creava tra un pilastro e l’altro. E’ vero, in questo modo si è tolta luce al vano scale, ma in compenso si è guadagnata una parete utile allo sviluppo dell’intera area giorno.