Casa classica con sorpresa moderna!

Perpendicolare all'isola della cucina troviamo un grande bancone scuro per gustare la colazione, direttamente baciati al sole del mattino che filtra dalle grandi vetrate appena viste nella foto precedente. Come potete vedere, la qualità regna sovrana in questa cucina: un piccolo investimento, non solo per il design della casa, ma anche per lo stile di vita di chi la abita.