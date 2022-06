7 errori che stai facendo nel tuo giardino e che dovresti evitare

Il giardino è per molti di noi il luogo in cui passare il tempo libero, in cui rifugiarsi per dimenticare la routine settimanale, in cui allenare il pollice verde di cui amiamo vantarci con gli amici… Ma non sempre tutto va esattamente come vorremmo. Così accade che nonostante dedizione, cura, attenzione, prodotti specifici e letture tematiche sull’argomento i risultati non sono quelli sperati. Non scoraggiamoci, dopo tutto non siamo giardinieri professionisti e quindi qualche imprevisto è inevitabile!

Vediamo di seguito alcuni fra gli errori più facili in cui si può incappare nella gestione del giardino di casa.