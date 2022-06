5 piccoli appartamenti deliziosi sotto gli 80 mq

Ogni tanto ci piace esagerare con appartamenti che vanno oltre i 120 mq. È chiaro che con spazio in più si possono creare più cose, ma non è sempre vera la regola più grande è, meglio è . Oggi vi vogliamo mostrare 5 appartamenti sotto i 100 mq che sono una vera meraviglia per gli occhi, sia per rifiniture che per arredamento.

In particolare ci concentreremo sulla zona giorno con la cucina e sulla zona notte con la camera da letto anche per mostrare come sia importante la coerenza nel progettare un piccolo appartamento!