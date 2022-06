5 case prefabbricate che non invidiano niente a nessuno

Quando pensiamo al concetto di casa moderna, una casa in legno non è certo la prima immagine che viene in mente. Calcestruzzo, acciaio e vetro sono i primi materiali che s'immaginano per una casa in questo stile. Tuttavia, la capanna di legno oggi si è trasformata. L'abitazione che vi mostriamo oggi stupisce infatti per diversi motivi.

Questa graziosa villetta indipendente in legno naturale ha una caratteristica che saltano subito all'occhio: un aspetto semplice ma moderno. Il progetto all'esterno ha un disegno accogliente ed invitante. Dentro, come vedremo, c'è un chiaro tocco moderno sopratutto per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi.

Lo stile moderno s'incontra perfettamente con quello tipico delle abitazioni di campagna grazie all'open space rivestito in legno. L'intera area living si trova nello stesso ambiente e viene esaltata dal colore ligneo di pareti e pavimenti, per non parlare del soffitto con travi a vista.

