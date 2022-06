Una casa rustica con una sorpresa inaspettata

Questa immagine riassume alla perfezione lo spirito alla base del progetto: eclettismo. C'è essenzialità nella scelta dei componenti principali, come ad esempio l'isola della cucina, che è un semplice volume grigio in pietra, ma a questi si aggiungono colori e forme varie, come gli sgabelli Master, di Philippe Stark, giusto per fare un esempio. I quadri e gli altri complementi portano note di colori differenti. E il tavolo da pranzo? Non è meraviglioso, nella sua forte matericità?