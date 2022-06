Top 10 – Case da sogno #2

La settimana scorsa abbiamo scritto la prima parte della nostra classifica riguardante le dieci case da sogno presenti all'interno della nostra piattaforma. Abbiamo viaggiato attraverso i continenti alla scoperta di abitazioni da favola. Dal Sud Africa all'Europa, passando per l'Asia arrivando fino al Mar Mediterraneo, vi abbiamo mostrato ville stupende in paradisi climatici, dove i maglioni, le giacche a vento e le scarpe alte non vengono minimamente presi in considerazione. Non tutti, però, sono appassionati di alte temperature, sole e mare e preferiscono vivere in luoghi dove si può godere di tutte le stagioni, dove l'autunno dà spazio all'inverno e quando i ghiacci si sciolgono e le margherite fanno capolino, il cuore si scalda assieme all'aria.

Per questa seconda parte della nostra Top 10 abbiamo quindi deciso di portarvi dove il clima è meno paradisiaco, dove esiste l'estate, ma anche l'inverno, cercando di guardare le cose da un punto di vista più realistico, perché non viviamo ai Caraibi e probabilmente, non ci vivremo mai. Guarderemo altre cinque ville da favola inserite in contesti dove il clima si avvicina maggiormente a quello al quale siamo abituati. Se vi siete persi la prima parte delle nostre case da sogno, vi consigliamo di cominciare dall'inizio cliccando qui. Se invece siete curiosi di vedere cos'altro abbiamo scelto per voi, eccoci iniziare con la Villa numero sei. Pronti, partenza, VIA!