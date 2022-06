homify 360°: una villa da sogno

Questo soggiorno riunisce stile e eleganza, con una scelta coraggiosa del colore scuro per il rivestimento del pavimento che ben si abbina ad un arredamento bianco e poliedrico come questo. Sono forti i richiami modernisti, con il divano e la chaise longue, mentre lo stile classico prende parte al disegno degli interni con altri piccoli complementi d’arredo. Le pareti, poi, non sono lasciate sguarnite, ospitando grandi quadri che riprendono in parte gli stessi colori dell’ambiente.