6 bagni che ti conquisteranno se ami stile scandinavo

Una manciata di bianco, pattern grafici black&white e la preponderanza del legno, sono solamente tre dei principali elementi che lo stile scandinavo, attualmente in auge, prevede anche per la stanza da bagno. In una casa dal sapore nordico, in cui a vincere sono linee pulite e nette, colori chiari e arredi funzionali, ecco che armonizzare anche l'ambiente adibito alla cura e all'igiene personale diventa priorità assoluta. Un tocco di pietra naturale dalle sfumature intriganti e le cosiddette solid surface, levigate e precise, possono poi garantire un'estetica tutta contemporanea al bagno, nonchè veicolare la luce naturale in maniera efficace, rendendo luminoso e piacevole ogni angolo della metratura.

Vediamone 6, dai tratti differenti ma tutti con un'anima precisa, di stampo nordico.