5 idee intelligenti per ampliare casa

Negli ultimi anni, complice una condizione di stagnazione del mercato immobiliare, si è assistito sempre più a una tendenza meno sfruttata nel nostro paese: ampliare la casa.

Ciò era dovuto, principalmente, a questioni burocratiche per le quali, spesso, ogni lavoro di ampliamento viene visto con timore. Ma, come si diceva poc'anzi, negli ultimi anni si è andati in controtendenza e sempre più possessori di immobili, per soddisfare eventuali accresciute esigenze, hanno dedicato le loro risorse economiche per sviluppare e ingrandire la casa.

In questo libro di idee andremo a scoprire 5 modi per ampliare la casa, per capire insieme quali sono gli interventi più fattibili e ispirarvi in ogni eventuale scelta.