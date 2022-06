7 combinazioni di colori perfette per la tua cucina

Dal total white ai tocchi più eclettici di colori pastello e tonalità sgargianti ispirate al pop. La cucina rappresenta uno spazio fondamentale della casa, e come tale, da curare nei minimi dettagli, non solo dal punto di vista funzionale, ma anche da quello visivo. Dalla variante più moderna e minimale a quella più romantica e tradizionale, ogni angolo cottura si può trasformare in protagonista dell'ambiente domestico, se avvolto in una palette in grado di valorizzarne le forme. L'abbinamento di colori è infatti essenziale per un ottimale risultato estetico, a seconda del gusto decorativo e d'arredo con cui intendiamo procedere.

Ecco 7 splendidi esempi di accostamenti cromatici ideali per la cucina contemporanea.