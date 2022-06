6 esempi per una veranda alla portata di tutti

In passato tutte le case avevano una veranda. Quando infatti la televisione non esisteva, le serate venivano trascorse in compagnia, scambiando quattro chiacchiere e sognando ad occhi aperti e all’aria aperta. Ora invece si tende sempre più a vivere gli interni, trascorrendo la maggior parte del tempo davanti la Tv o navigando in Internet. Eppure sembra proprio che uno stile di vita lento, volto ad assaporare il gusto della vita, sia ritornato ad essere un valore importante, tanto che si è affermato come ultima tendenza! Mangiare all’aperto, magari in giardino, in compagnia di amici e familiari, è ormai un must a cui non si può più rinunciare, e così sono ritornate di moda le tanto amate verande! Vediamone alcuni esempi alla portata di tutti: