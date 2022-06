5 bagni senza se e senza ma

Gli elementi che contribuiscono a rendere un bagno super sono rappresentati dalla combinazione efficace di spazi ampi e confortevoli, di materiali di qualità superiore, di un design elegante e raffinato, di un'illuminazione che combini impeccabilmente la presenza delle fonti naturali con la luce artificiale.

Come vedremo in questo Libro delle Idee, un bagno da super star non deve significare necessariamente un ambiente troppo carico, anzi. In alcuni casi è proprio il significato che nella configurazione dell'ambiente può assumere la presenza degli esterni, un panorama mozzafiato per esempio, a caratterizzarne fortemente l'atmosfera.

Naturalmente, la dotazione dell'ambiente è importante. E quindi vedremo come la presenza di ampie vasche sia elemento ricorrente, capace di arricchire il bagno con un tocco di confortevolezza davvero insuperabile, così come quello di docce poste in angoli mozzafiato. I materiali poi, come vedremo, giocano sempre un ruolo sempre importantissimo, in combinazioni ricche e suggestive.

E allora non ci resta che scoprire insieme i 6 bagni da super star selezionati per voi da homify. Seguiteci.