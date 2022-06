5 errori di interior design e come evitarli

Un ingresso accogliente, come quello in foto, seguito da una salotto vivace è un prerequisito per una casa elegante. Se il vostro è come uno strano mix di oggetti in contrasto fra loro, è il momento per un rifacimento sostanzioso.

Non è necessario pianificare un ingresso maestoso, naturalmente è possibile farlo se si vuole, ma semplicemente apportare una serie di modifiche che generino una sensazione di benvenuto. Riparare le pietre del percorso rovinate in giardino, o la pavimentazione del patio all'esterno. Conferire alle pareti frontali o laterali della casa, una nuova mano di vernice e l'atmosfera diventa immediatamente più curata e pulita. Sistemare una grande fioritura di piante o due in vasi fuori dalla porta, rendere il luogo piacevole con una raffinata illuminazione d'atmosfera e completare con un grazioso zerbino in fibre naturali, o altro materiale, davanti la porta.