Guida alla terrazza perfetta

Molte persone pensano che l'ambiente all'aperto sia ostile agli arredi. Generalmente, per motivi atmosferici, potrebbe sembrare così, ma non è vero.

Tralasciando l'immensa varietà di mobili per esterni esistente in commercio, sulla quale si può fare affidamento per rendere completa l'esperienza in terrazza, è altresì possibile allestire un vero e proprio salotto, completo di tutti gli elementi necessari per trasferire quest'esperienza (generalmente esclusiva degli interni) all'aperto.

Non sottovalutate l'importanza di saper trasferire fuori lo stesso gusto e la stessa armonia del vostro soggiorno. Non abbiate paura a sfruttare anche complementi di arredo insoliti per un'area esterna, purché abbiate l'accortezza di sistemarli più al riparo, magari sotto il balcone in sporgenza del piano superiore, o sotto una pergola. Infine, per far sì che le condizioni atmosferiche non rovinino le superfici dei mobili, è possibile applicare a questi alcuni prodotti in commercio, studiati per renderli sempre piacevoli e in perfette condizioni.