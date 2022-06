Il design pensa oggetti senza tempo

Con il passare del tempo molto è cambiato per l'architettura, allo stesso modo il concetto di design è mutato diventando più esteso ed aperto a diverse influenze. Un oggetto di design non deve essere più soltanto funzionale ma deve far innamorare chi decide di acquistarlo. I complementi d'arredo di puro design dovrebbero possedere una vera e propria personalità in grado di imprimersi nella mente.

Possiamo affermare che dietro ad ogni disegno e progetto c'è sempre un'intelligenza progettuale fuori dal comune, tutta estetica e funzionalità.