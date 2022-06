Pergolati e tettoie in giardino: quali permessi servono?

Se cerchiamo invece una soluzione più veloce e meno impegnativa, potremmo optare per una tenda da sole o una vela parasole, come questa proposta di ARREDO-GIARDINO. In commercio ne esistono di diversi modelli e formati. Poiché si tratta di strutture assimilabili ad elementi d’arredo non è necessario presentare alcuna documentazione o richiesta. Unica eccezione: se viviamo in condominio sarà opportuno consultare l’assemblea condominiale per accertarci che la tenda non rechi fastidio ai vicini e che non danneggi l’estetica del palazzo. Alcuni palazzi possono infatti avere regole molto precise per quanto riguarda il colore e la forma di tende, veneziane e ombrelloni.