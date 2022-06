Un appartamento all'ultimo piano unico al mondo

La casa è piena di angoli sorprendenti e spazi fantastici progettati per l'intrattenimento e il puro divertimento. Questa fotografia ci mostra un'area in cui godersi appieno la compagnia degli amici, grazie ad uno spazio esterno munito di comodi lettini per prendere il sole e stare all'aria aperta e una cucina da esterno. Insomma, chi non vorrebbe avere uno spazio per le feste come questo?