Una casa bioclimatica spettacolare

Situata al centro di un lotto inserito in un'area residenziale, la casa è per lo più chiusa sul lato nord, quello più vicino alle altre costruzioni, e in gran parte vetrata sul lato sud. In questo modo, oltre a proteggere la privacy – aspetto fondamentale – si ha un'ottimizzazione della resa energetica, prendendo luce e calore nel modo migliore possibile, grazie ad una razionale scelta dell'orientamento.