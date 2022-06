5 interni che usano la luce in maniera eccellente

Una camera da letto è un luogo di relax. Per godere del massimo riposo, non occorrono soltanto complementi di arredo soffici e comodi, come il caso del letto, ma anche che la stanza regali senso di spazio, libertà e brilli di luce fresca in grado di donare una piacevole sensazione di pulito.

Improntare questo luogo a tinte chiare può essere la chiave per attirare l'ingresso di luce naturale. Gli arredi non dovranno mai opprimere gli spazi, siano essi di dimensioni ampie o ridotte. Questo è importante per non ostacolare l'afflusso in profondità della luce solare e permettere quindi alla stanza di essere irradiata nella sua totalità.