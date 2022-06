20 motivi per preferire le case a tetto piano

Le case dal tetto piatto possono piacere o non piacere. Questo tipo di architettura è comunque sempre più diffusa. Quando si decide di costruire una casa, la possibilità di sceglierne una che possa sviluppare la terrazza sul tetto è molto attraente. Il tetto piano della casa potrà infatti offrire diverse alternative di sfruttamento: come la possibilità di attrezzarvi un solaio, un giardino in terrazza o di inserirvi una piscina. Una terrazza sul tetto, per esempio, è perfetta per organizzare serate estive in compagnia degli amici.

Per pianificare la vostra casa moderna è necessario affidarsi a un architetto o uno studio di professionisti che non siano lontani dal luogo di costruzione. E con Homify, la ricerca è già quasi terminata!

In questo articolo condividiamo le più belle case dal tetto piatto, presenti nel nostro catalogo! Tutto molto moderno, hanno linee rette e volumi geometrici molto interessanti. Si tratta di 20 case tutte a tetto piano, uniche nel loro genere!