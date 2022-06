Come costruire un portico in soli 7 passi

Quando si tratta di portici, come quasi tutto in architettura, la scelta è ampia. È possibile scegliere le piastrelle tradizionali, che danno un tocco di rusticità e di legame con la natura del vostro giardino, così come legno, metallo, alluminio e così via.

Per quanto riguarda la progettazione, cercate di adattarlo al vostro spazio. Una volta operata una scelta che soddisfi i vostri gusti e le vostre esigenze, stilate un budget per i lavori e recatevi dai fornitori più vicini, per reperire i materiali che vi occorrono.