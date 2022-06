Un'accogliente casa moderna che non delude

In questo articolo vi porteremo a visitare una casa moderna in campagna. Il progetto sicuramente ben riuscito si definisce per la facciata moderna e per il portico che aggiunge un tocco più rustico al tutto. Gli interni, come vedremo, sono stati ben ideati con un arredo di qualità ridotto all'essenziale e forse per questo ben integrato al resto dell'abitazione. Lo stile scandinavo globale si rivela molto pratico e dall'estetica gradevole.

Ci troviamo in Spagna, nei pressi di La Coruña. I responsabili del progetto sono invece gli esperti dello studio AD + Architecture.