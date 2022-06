5 bagni che usano il legno in modo eccellente

Il legno è un materiale in grado di ‘scaldare’ gli ambienti domestici e proprio per questo viene scelto sempre più spesso nell’arredo non solo dell’area living, della zona notte o della cucina, ma anche in pavimenti, rivestimenti e mobili nelle sale da bagno. Queste ultime sono ormai le stanze dedicate al benessere – sia fisico che psicologico – e dunque devono innanzitutto trasmettere un senso di accoglienza e calore. Quale migliore materiale dunque del legno?

Lo possiamo trovare declinato in svariate e differenti situazioni: nello stile nordico, caratterizzato da linee squadrate e dall’eleganza un po’ austera; nello stile shabby chic – trend del momento – romantico e dal sapore antico; nello stile industriale, dalle finiture volutamente consumate in cui l’effetto “invecchiato” è un valore aggiunto; nello stile zen, dalle reminiscenze orientali, in cui linee pulite e semplici si accostano al legno nelle sue tinte naturali…

Vediamo ora 5 progetti in cui questo intramontabile materiale viene utilizzato in maniera eccellente.