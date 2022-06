Il viaggio nel tempo del lavandino in pietra

Se siete in cerca di un lavandino in pietra da appoggio dalle forme pulite e quasi minimali, vi piacerà la realizzazione di Arte Pietra. Su di un piano d'appoggio in Palissandro levigato (lo stesso materiale, in questo bagno, è stato impiegato per il piatto doccia), due lavabi sovra piano dalla forma tonda, ma allungata, sono scolpiti nella pietra Yuna Dark levigata. E il lavandino in pietra è in perfetta armonia con il rivestimento in mosaico.