Pensile cucina: tra modelli classici e soluzioni alternative

Un'alternativa al pensile cucina? L'austriaca Puhringer propone una soluzione all'insegna del design. Sottili bacchette in ottone fuoriescono da un supporto in legno forato, e diventano insoliti piani d'appoggio per piatti, tazze e tazzine. La ceramica lucida spicca luminosa nel suo contrasto con l'ottone grezzo, e il pensile cucina assume così un significato tutto nuovo. Non più pratico contenitore in cui stipare stoviglie & co., nascondendole allo sguardo. Ma una vera scultura d'arredo, che quelle stesse stoviglie le mette in risalto, facendole diventare protagoniste all'interno della cucina.