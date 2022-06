5 cucine da esterno che vi faranno impazzire

Se abbiamo la fortuna di possedere un patio o un portico, piuttosto che un terrazzo coperto, potremmo approfittarne per creare una suggestiva e comoda sala da pranzo en plein air nel nostro giardino. A seconda dello spazio a disposizione e della possibilità di creare canne fumarie, potremmo attrezzarla con una semplice piastra per la griglia o costruire una vera una vera e propria cucina, dotata di camino per cucinare e forno per la pizza, come vediamo in questo esempio.

Il consiglio: se possibile, prevediamo un piccolo lavabo, sempre utile non solo per cucinare ma anche per lavare i piatti.