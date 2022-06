Come decorare il tavolo della sala da pranzo

Il tavolo è il complemento d'arredo più importante all'interno della sala da pranzo. È il punto centrale e l'unico elemento che, da solo, riesce a riunire più persone lui che un politico. Sì, perché attorno al tavolo non solo si mangia, ma si comunica, si socializza, ci si conosce, si vive. Che si trovi solo in una stanza, all'interno di una cucina o in soggiorno, non ha molta importanza, ciò che conta è il modo nel quale abbiamo scelto di decorarlo perché già da come esso si presenta riusciremo a far capire ai nostri ospiti chi siamo. Alcuni di noi preferiscono lo stile minimalista, lasciando che le venatura del legno o le superfici nude parlino da sé. Altri amano l'approccio classico, addobbando e vestendo il tavolo con frutta fresca, fiori o candele.

Se possedete un tavolo di valore e vi preoccupate che si possa rovinare, non preoccupatevi! I graffi e gli sbrecchi possono essere evitati utilizzando una tovaglia protettiva, di quelle dal tessuto spesso da posizionare sotto alla tovaglia tradizionale. Questo panno agisce come uno strato protettivo, in modo che coltelli, forchette e piatti non danneggino la superficie. Inoltre, se abitate in un appartamento dove il tavolo da pranzo viene usato anche come scrivania o tavolo da lavoro, questo modo di proteggerlo è molto utile per evitarne l'usura. Oggi quindi vogliamo mostrarvi alcuni modi creativi e originali per decorare la vostra tavola, con trucchi e soluzioni semplici per rendere la vostra sala da pranzo un luogo perfetto per mangiare soli o in compagnia.