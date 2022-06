Omaggio a Le Corbusier

(Creative Commons attribution : Vincent Desjardins)

Se c'è una cosa che si dovrebbe conoscere l'opera di Le Corbusier, è la sua influenza sullo stile abitativo contemporaneo e, più in particolare, ci riferiamo alla rivoluzione da lui operata in materia di alloggi collettivi e di comunità. Inoltre, i progetti di unità abitative collettive, come ad esempio la sua opera fondamentale a Marsiglia, ma anche le sue iterazioni a Berlino e in altre tre periferie francesi, fanno sicuramente parte delle creazioni di punta della produzione dell'architetto francese di origine svizzera. Conosciuta anche come la Città Radiosa, questo edificio – che vediamo nella foto- rappresentò una risposta alle critiche condizioni di necessità per l'edilizia sociale di qualità all'indomani della seconda guerra mondiale. Una costruzione di dimensioni imponenti: una lunga barra di 137 metri per 56 metri di altezza, che può ospitare 337 singole unità.

La genialità di questo edificio risiede nell'intreccio di abitazioni disposto su due livelli, che offre la piena fruizione di luce naturale per tutti i residenti. Inoltre, la costruzione ospitaSe c'è una cosa si dovrebbe conoscere l'opera di Le Corbusier, è la sua influenza sulle modalità contemporanee di vita e, più in particolare, in materia di alloggi sociali e di comunità. Inoltre, il progetto dell'unità abitativa, noto per la sua costruzione fondamentale a Marsiglia, ma anche per le sue iterazioni a Berlino e in altre tre periferie francesi, è sicuramente uno dei progetti di punta della produzione dell'architetto francese origine svizzera. Conosciuta anche come la Città Radiosa , questo edificio fu una risposta alla necessità critica per l'edilizia sociale all'indomani della seconda guerra mondiale. Si tratta di un edificio di dimensioni imponenti: una barra lunga 137 metri per 56 metri di altezza e può ospitare 337 singole unità.