5 Verande Straordinarie Arredate con Gusto

Come trascorrere il tempo libero estivo nella propria casa, se non proprio sfruttando gli spazi outdoor come una confortevole veranda? In legno o acciaio, aperta e affacciata sul giardino o chiusa da vetrate a tutta altezza scorrevoli e versatili: ad ogni abitazione corrisponderà la sua ideale variante, da curare per far convergere qui sia funzionalità che estetica. In proposito, l'arredamento ricopre un ruolo fondamentale, addirittura capace di veicolare il relax proprio per tipologia di mobili, tessuti di corredo e disposizione del set all'interno del format a seconda dell'incidenza dei raggi del sole. Un valore aggiunto innegabile? Una zona barbecue pronta ad accompagnare le serate in convivialità. Facciamo ora un piccolo tour, attraverso 5 meravigliose verande tutte da esplorare e da cui prendere spunto.