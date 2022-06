Niente più pareti ma alberi

Dario Roselli ci attira in un universo parallelo che possiede solo le sembianze della nostra casa. Infatti, come dei grandiosi prestigiatori della decorazione di interni, Affreschi & Affreschi aprono il nostro salone, la nostra camera da letto e creano una finestra magica sul mondo esterno attraverso una tecnica di affreschi che si incollano alla parete. Oltre 8.000 immagini rendono illimitate le combinazioni tra il design della nostra casa e gli scenari proposti. Gli affreschi per interni utilizzano supporti TNT, di tessuto non tessuto, usato comunemente anche per le carte da parati artigianali. Per esterni, il supporto RETE è fibra di vetro, più resistente agli agenti atmosferici.

Scegliere dove andare e soltanto compito nostro!