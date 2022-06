6 tipiche ville italiane al 100%

Vorremmo trasformare il vecchio granaio in una affascinante dimora di campagna? Potremmo prendere come spunto questo esempio proposto da STUDIO TECNICO MB ARCHITETTURA: un ex fienile riconvertito in una elegante piccola villa, in cui gli elementi tipici della struttura rurale - come il rivestimento in pietra e il graticcio in mattone – sono stati mantenuti come suggestivo elemento decorativo. L'idea ci piace? Diamo un'occhiata anche a Da vecchia cascina a villa moderna per trovare altre idee interessanti.