Arredare in toni chiari o scuri? 6 linee guida da seguire

Luminosi e ottimi per far apparire gli spazi decisamente più ampi e ariosi, i colori chiari risultano adatti a rivestire e arredare ambienti come sottotetti, mansarde, piani soppalcati. Così facendo avrete ottenuto uno spazio brillante e moderno anche senza l'aiuto di un sistema di illuminazione all'avanguardia. I colori scuri, al contrario, facendosi garanti di uno stile eclettico e del tutto affascinante, sono ideali per ambienti dal gusto underground in abbinamento a spazi rivestiti in brown brick, oppure in contesti country in cui a dominare sono legni scuri, o minimali, con protagonisti neri e grigi. Sarà necessario in questo caso fare attenzione alla stanza in cui si inseriscono: optate per i toni scuri quando avete a disposizione metrature molto ampie a cui dare una miglior definizione.