Prima impressionante, dopo affascinante

Quello che vi presentiamo oggi è un edificio assolutamente particolare, una piccola perla scaturita dal recupero di una costruzione dal forte valore storico e monumentale. L'origine risale al 1891, quando Padre Francisco Maria Rodrigues d'Oliveira Grainha fece costruire il collegio, con all'interno la cappella per la preghiera. Purtroppo in tempi recenti l'abbandono è il degrado avevano avuto la meglio, portando questa meraviglia a trasformarsi in un vero rudere senza più vita. Il miracolo è stato compiuto dall'architetto David Bilo, operativo principalmente a Coimbra, che con il massimo rispetto per la storia di questa costruzione, è stato capace di restituirle nuova vita. Andiamo a vedere come!