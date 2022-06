L'arredamento di tendenza gira il mondo

La stagione delle vacanze è ormai archiviata da più di un mese e, mentre i nostri ricordi diventano sempre meno nitidi, i cieli si riempiono di nuvole e di foglie che cadono dagli alberi. Ottobre è arrivato in un lampo e i supermercati e i grandi magazzini già ospitano sui loro scaffali alcuni prodotti legati al Natale. Se non amiamo i cambiamenti di stagione repentini e se desideriamo intensamente tenere quell'atmosfera di vacanza in casa anche durante questi mesi freddi, contrariamente a quanto si possa pensare, non è molto difficile. Mentre mandiamo in stampa le fotografie del nostro ultimo viaggio, potremmo pensare a come prendere in prestito alcuni elementi o caratteristiche dei posti che abbiamo visitato per rendere la nostra residenza una meta ambita, dove trascorrere soprattutto i giorni feriali in completo relax. Oggi abbiamo deciso di creare un Libro delle Idee con diversi stili d’interior design che s’ispirano ad alcune località sparse per il mondo. In questo articolo è possibile scegliere il tema della casa che più ci piace o che meglio si abbina alla nostra abitazione.