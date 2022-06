L'unione perfetta tra cucina e sala da pranzo: 6 esempi splendidi

Una zona giorno che sprizza energia da tutti i pori, quella del prossimo esempio. La connotazione più incisiva si ha tramite un fil rouge inconfondibile: lo stile tropical-chic, una vera esplosione di vitalità fatta di colori vitaminici, un tocco di organic design e tanto legno in variante calda. Cucina e sala da pranzo diventano qui un tutt'uno non solo grazie alle nuance, per lo più le stesse riprese in differenti declinazioni, ma anche per i materiali utilizzati, come legno e cristallo e per la presenza di piante qui e là.