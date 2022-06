Una villa sopra le righe

Si disponeva di un terreno edificabile, tante belle idee, et voilà, si è pensato di progettare una bellissima casa! Il terreno a disposizione inoltre era ampio, così si è potuto optare per una meravigliosa casa disposta su un unico piano. Il risultato è senza dubbio spettacolare! La casa è dotata di numerose camere, ognuna con la sua destinazione d’uso, in modo che ai proprietari non manchi proprio nulla. Ma conosciamola meglio!