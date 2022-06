6 piscine che ti faranno venire voglia di mettere il costume

6 location da sogno sono la cornice di piscine esterne altrettanto suggestive situate nei meandri paesaggistici più scenici dell'Italia e non solo. Uno specchio d'acqua rappresenta senza dubbio un grande valore aggiunto per il contesto abitativo, specie se lo spazio outdoor in cui esso è inserito riflette una minuziosa cura progettuale in cui ogni caratteristica diventa elemento di design. A sfioro e affacciate sul panorama, a forme asimmetriche e iconiche o semplicemente profonde e apparentemente sconfinate, a immagine e somiglianza del mare di cui si circondano: le prossime piscine sanno coccolare i sensi e lasciare a bocca aperta per struttura, colori e concept. Facciamo dunque letteralmente un tuffo per esplorarle più a fondo e sognare a occhi aperti.