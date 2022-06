Dialogo perfetto tra cucina e soggiorno: 5 ambienti da copiare

Un interior design audace in cui convergono stili differenti d'arredo, quello che connota il progetto di XXXX, in cui cucina e soggiorno risultano in aperto dialogo tra loro in una superficie quadrata ristretta ma equilibrata. Per ottimizzare gli spazi nell'open space, risulta infatti sapiente l'utilizzo di un'isola multifunzionale che per l'occorrenza diventa tavolo da pranzo. Affacciata alla zona cucina, seppur distante, troviamo l'area living, in cui poltrone e una piccola chaise longue si collocano in prossimità della rilassante vista panoramica.